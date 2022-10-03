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أبوشعالة يتصدر دورة مدربي «الساندا» في «الكونغ فو»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 03 أكتوبر 2022, 05:45 مساء
أبوشعالة يتصدر دورة مدربي «الساندا» في «الكونغ فو»
منافسات الكونغ فو. (فيسبوك)
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اعتمد رئيس الاتحاد الليبي للووشو «الكونغ فو» بشير العرضاوي نتيجة دورة مدربي أسلوب «الساندا» التي أُقيمت ببنغازي في الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر الماضي.

- 30 ناشئا في تدريبات الكونغ فو بطرابلس

جاء في الترتيب الأول للدورة عبدالله أبوشعالة بنسبة 92%، وجاء ثانيًا طارق العمامي87%، وثالثًا محمد عبدالوهاب 80%، ورابعًا عبدالله الهروس 75%، والرابع مكرر نبيل الغرياني 75%، وسادسًا محمد اسويسي 72%، وسابعًا عبدالعزيز المحمودي 70%.

ثامنًا محمد المسماري 68%، والثامن مكرر على اسحيم 68%، وصلاح الدرسي 68%، وبقية الترتيب جمال عبدالناصر 68%، والمعتز بدين الله الغزالي 65%، وعبدالرحمن بن رجب 60%، وهيثم المحجوب 58%، وأحمد الدالي 58%، ومحمود البدري 58%، ومحمد الزياني 53%، وكريمة الفرجاني 50%، ورفيق الدرسي 48%، ومحمدالبكوش 45%.

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