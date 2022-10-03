اجتماع حاسم في كرة القدم داخل الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد، أمس الأحد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم خميس آدم، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء لجنة كرة القدم داخل الصالات.

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ناقش الاجتماع جملة من الموضوعات التي تتعلق بالتجهيز للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، وتم فيه تكليف المهندس سالم العماري، مقررًا للجنة كرة القدم داخل الصالات، مع تحديد بداية الموسم الرياضي بقرار رسمي الأسبوع المقبل.

أيضًا شهد الاجتماع الاتفاق على القيد والتسجيل ليكون مركزياً بالاتحاد الليبي بمدينة طرابلس، وبإشراف لجنة كرة الصالات بالتعاون مع لجنة القيد والتسجيل العامة.