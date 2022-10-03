فوز المروج على الجزيرة في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بمجمع الراحل سليمان الضراط ببنغازي ثاني مباريات نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة «تحت 17 عاما» وانتهت بفوز المروج على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

- فوز السويحلي في كأس الطائرة تحت 17 عاما

جاء الشوطان الأول والثاني ليشهدا فوز المروج (25-19، 25-16)، والشوط الثالث تفوق فيه الجزيرة (25-18)، وعاد المروج ليتفوق بالشوط الرابع (25-21) ليفوز بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

طاقم الحكام

أدار المباراة الحكمان عصام الفسي حكما أول ووائل بوشعالة حكما ثانيا، وحكما الراية سعد المسلاتي وعبدالحميد نجم والمسجلان أعبيد البرغثي وحسين البركي.

مفكرة النتائج

السويحلي × الجزيرة (3-2).

المروج × الجزيرة (3-1).

الترتيب بعد الجولة الثانية

المروج 3 نقاط، السويحلي نقطتان، الجزيرة نقطة واحدة.

مواجهات جديدة

تجرى اليوم الإثنين آخر مباراة في نهائيات الكأس وتجمع المروج والسويحلي.

منافسات كأس ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)