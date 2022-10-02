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فوز السويحلي في كأس الطائرة تحت 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 02 أكتوبر 2022, 06:30 مساء
فوز السويحلي في كأس الطائرة تحت 17 عاما
منافسات كأس ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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انطلقت، أمس السبت، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عامًا بمشاركة فرق المروج والسويحلي والجزيرة.

- بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

الفرق الثلاثة تتبارى فيما بينها من نصف دوري وأولى المباريات جمعت أمس السبت الجزيرة والسويحلي وتميزت بالأداء الجيد.

مواجهة الجزيرة والسويحلي
تواصلت لخمسة أشواط كانت نتائجها: الشوط الأول انتهى للجزيرة (25-22) والشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما للسويحلي (25-19، 25- 14).

عاد الجزيرة ليتفوق بالشوط الرابع (25-21)، والشوط الخامس انتهى للسويحلي (15-11) ليتفوق السويحلي بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
 
أدار المباراة الحكمان علي الأوجلي حكمًا أول وسعد المسلاتي حكمًا ثانيًا وحكما الراية اعبيد البرغثي ووائل بوشعالة والمسجل عصام الفسي.

مواجهات الأحد
الجزيرة يلتقي المروج اليوم الأحد، وغدًا الإثنين، تختتم نهائيات الكأس بمباراة السويحلي والمروج.
 
الترتيب بعد الجولة الأولى  
السويحلي نقطتان، الجزيرة نقطة واحدة، المروج دون نقاط.

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