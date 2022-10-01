قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

وضعت قرعة كأس أفريقيا للمحليين «شان 2023»، التي جرت مساء السبت في الجزائر، منتخب ليبيا في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الجزائر وإثيوبيا وموزمبيق.

في حين ضمت المجموعة الثانية من البطولة التي تستضيفها الجزائر، منتخبات أوغندا وكوديفوار والسنغال والكونغو الديمقراطية، فيما تكونت المجموعة الثالثة من منتخبات المغرب والسودان،ومدغشر وغانا، حسب موقع «سبق» الجزائري.

فيما وضعت القرعة منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا في المجموعة الرابعة، ومنتخبات الكاميرون والكونغو والنيجر في المجموعة الخامسة.