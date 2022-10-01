انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة الصداقة والأهلي طرابلس، كما تنقل المباريات على الموقع الإلكتروني لـ«بوابة الوسط» وكذلك عبر صفحة «فيسبوك» على الهواء مباشرة.

وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت ليبيا، يقدم استديو التحليل الإعلامي عبد الرازق بلحاج في حضور محللي قناة الوسط «WTV» عادل الخمسي وأسامة الفزاني.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة مباراة الأهلي طرابلس والصداقة عبر قناة «WTV» على «بوابة الوسط».. اضغط هنا

- لمشاهدة مباراة الأهلي طرابلس والصداقة عبر قناة «WTV» على صفحة «فيسبوك».. اضغط هنا

