مصراتة تستقبل رابع بطولات ليبيا للثلاثي الحديدي «الترايثلون» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق بمدينة مصراتة بطولة ليبيا للثلاثي الحديدي «الترايثلون» لموسم 2022 بمصنع الحديد والصلب تحت إشراف الاتحاد الليبي للترايثلون، وبرعاية الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة، بمساهمة كبيرة من نادي توباكتس التخصصي في السباحة والغوص في تنظيم مسار السباحة لبطولة ليبيا للترايثلون.

وتعد البطولة الرابعة التي يشرف عليها الاتحاد الليبي للترايثلون هذا الموسم، حيث أقام بطولات في طرابلس وزاورة وبنغازي والبطولة الأخيرة هذا الموسم في مدينة مصراتة.

يشارك في المنافسات أكثر من 120 رياضيًا من مختلف الاتحادات الفرعية المنضوية تحت الاتحاد.

مصراتة تستقبل بطولة «الترايثلون». (فيسبوك)

مصراتة تستقبل بطولة «الترايثلون». (فيسبوك)

مصراتة تستقبل بطولة «الترايثلون». (فيسبوك)

مصراتة تستقبل بطولة «الترايثلون». (فيسبوك)

مصراتة تستقبل بطولة «الترايثلون». (فيسبوك)

مصراتة تستقبل بطولة «الترايثلون». (فيسبوك)