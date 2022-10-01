الأهلي طرابلس يسلم الهولندي رامكو قطاع الفئات السنية.. والمدرب: أعشق التحدي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل، أمس الجمعة، المدير الفني لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس إلى مطار معيتيقة الدولي، الهولندي رامكو جان استعدادًا لتوليه الإشراف الفني العام على قطاع الناشئين وأكاديمية النادي الأهلي رسميًا.

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وكان مدير القطاع المدرب الوطني رضوان الديب في استقبال المدرب الهولندي لحظة وصوله إلى المطار، بعد رحلة طويلة توقف فيها في عدة محطات قبل أن يصل إلى ليبيا، بحسب صفحة قطاع الفئات السنية بالنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

ويمتلك قطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس مجموعة كبيرة من المواهب أملا في إعادة القطاع كمصدر أساسي لقوة الأهلي طرابلس خلال السنوات المقبلة.

أول تصريح للمدرب الهولندي

وفي أول تصريح له عقب وصوله، قال المدرب الهولندي للمكتب الإعلامي لقطاع الفئات السنية «أنا أعشق التحديات الصعبة وسبق لي أن عملت لفترة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتدرب تحت يدي عدد كبير من اللاعبين الذين تطور أدائهم ومستواهم الفني».

وأكد جان أن تدريب الفئات السنية مسئولية كبيرة وجبارة للغاية واعتباراً من يوم الغد سيكون أمامنا مجهود جبار في تنظيم هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم تقديم المدير الفني الهولندي إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمراً صحفياً تعقده إدارة قطاع الفئات السنية لكرة القدم خلال الأيام المقبلة.