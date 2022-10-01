الأهلي بنغازي والسويحلي يتأهلان إلى دور الـ8 في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل فريقا الأهلي بنغازي والسويحلي إلى دور الثمانية بتصفيات كأس ليبيا، بعد انسحاب فريق بنغازي الجديدة أمام الأهلي بنغازي وكذلك هلال سبها أمام السويحلي، التي كان مقررًا لهما، اليوم السبت في دور الـ16.

وفي باقي مباريات كأس ليبيا يواجه فريق التعاون نظيره الأولمبي على أرضية ملعب شهداء بنينا، ويلعب الصداقة أمام الأهلي طرابلس.

- انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس

ويلتقي النصر نظيره دارنس، بملعب أجدابيا، والأخضر يلتقي الاتحاد بملعب المرج ويواجه الاتحاد المصراتي نظيره المدينة على أرضية الجميل.

يشار إلى أن فريق أبوسليم تأهل إلى الدور الثماني بعد فوزه على فريق الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف قبل مباريات الدوري السداسي والذي اقيم بتونس وفي انتظار ما تسفر عليه باقي مباريات اليوم.