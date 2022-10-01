Atwasat

«كاف» يختار نشنوش لسحب قرعة «شان 2023» بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 01 أكتوبر 2022, 05:39 مساء
«كاف» يختار نشنوش لسحب قرعة «شان 2023» بالجزائر
الحارس نشنوش. (فيسبوك)
alwasat radio

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الحارس الوطني الدولي الليبي محمد نشونش حارس الأهلي طرابلس لسحب قرعة بطولة الكأس أفريقيا للاعبين المحليين «الشان» بالجزائر مع عدد من الضيوف الأخرين.

- الشقمان لـ«بوابة الوسط»: الاهتمام بمدربي الفئات السنية أمر واجب على اتحاد الكرة

وتأهل إلى بطولة أفريقيا للمحليين «شان 2023» بالجزائر 18 منتخبًا من بينهم ليبيا.

المنتخبات هى: الجزائر، موريتانيا، السنغال، ليبيا، المغرب، غانا، السودان، أوغندا، مدغشقر، مالي، النيجر، إثيوبيا، الكونغو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا، موزمبيق، ساحل العاج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV»: المدينة 1 - 0 الاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «WTV»: المدينة 1 - 0 الاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس
محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط لا تتجاوز 17 مليار دولار

محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط ...
الجيش الأوكراني يعلن محاصرة آلاف الجنود الروس في ليمان

الجيش الأوكراني يعلن محاصرة آلاف الجنود الروس في ليمان
الجويفي لـ«في التسعين»: وزارة الرياضة تقدم 500 ألف دينار لأندية الممتاز (فيديو)

الجويفي لـ«في التسعين»: وزارة الرياضة تقدم 500 ألف دينار لأندية الممتاز (فيديو)
اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا

شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا
«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي

«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي
الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»

الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»
أداء الدينار الليبي مقابل العملات الدولية والعربية على نحو أسبوعي (24 -29 سبتمبر)

أداء الدينار الليبي مقابل العملات الدولية والعربية على نحو أسبوعي (24 -29 ...
بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة

بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة
هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال

هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال
توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة

توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟

كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس
انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس
انتهت عبر قناة «WTV»: المدينة 1 - 0 الاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «WTV»: المدينة 1 - 0 الاتحاد المصراتي
الشقمان لـ«بوابة الوسط»: الاهتمام بمدربي الفئات السنية أمر واجب على اتحاد الكرة
الشقمان لـ«بوابة الوسط»: الاهتمام بمدربي الفئات السنية أمر واجب ...
منتخب مديرية أمن بنغازى أول المتأهلين في دوري اتحاد الشرطة الرياضي
منتخب مديرية أمن بنغازى أول المتأهلين في دوري اتحاد الشرطة ...
«كاف» يختار نشنوش لسحب قرعة «شان 2023» بالجزائر
«كاف» يختار نشنوش لسحب قرعة «شان 2023» بالجزائر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
المزيد
مصراتة تستقبل رابع بطولات ليبيا للثلاثي الحديدي «الترايثلون» (صور)
مصراتة تستقبل رابع بطولات ليبيا للثلاثي الحديدي «الترايثلون»......
الأهلي طرابلس يسلم الهولندي رامكو قطاع الفئات السنية.. والمدرب: أعشق التحدي
الأهلي طرابلس يسلم الهولندي رامكو قطاع الفئات السنية.. ......
الأهلي بنغازي والسويحلي يتأهلان إلى دور الـ8 في كأس ليبيا
الأهلي بنغازي والسويحلي يتأهلان إلى دور الـ8 في كأس ليبيا...
«كاف» يختار نشنوش لسحب قرعة «شان 2023» بالجزائر
«كاف» يختار نشنوش لسحب قرعة «شان 2023» بالجزائر...
منتخب مديرية أمن بنغازى أول المتأهلين في دوري اتحاد الشرطة الرياضي
منتخب مديرية أمن بنغازى أول المتأهلين في دوري اتحاد الشرطة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط