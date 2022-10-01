«كاف» يختار نشنوش لسحب قرعة «شان 2023» بالجزائر...

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الحارس الوطني الدولي الليبي محمد نشونش حارس الأهلي طرابلس لسحب قرعة بطولة الكأس أفريقيا للاعبين المحليين «الشان» بالجزائر مع عدد من الضيوف الأخرين.
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وتأهل إلى بطولة أفريقيا للمحليين «شان 2023» بالجزائر 18 منتخبًا من بينهم ليبيا.
المنتخبات هى: الجزائر، موريتانيا، السنغال، ليبيا، المغرب، غانا، السودان، أوغندا، مدغشقر، مالي، النيجر، إثيوبيا، الكونغو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا، موزمبيق، ساحل العاج.
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