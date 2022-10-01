انتهت عبر قناة «WTV»: المدينة 1 - 0 الاتحاد المصراتي

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق المدينة على الاتحاد المصراتي في كأس ليبيا، وبثت قناة الوسط «WTV» اليوم السبت استديو تحليليًا لمباراة دور الـ16 في بطولة كأس ليبيا لكرة القدم.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يقدم استديو التحليل الإعلامي عبد الرازق بلحاج في حضور محللي قناة الوسط «WTV» علي أرحومة وعادل الخمس وعبدالرحيم نجم.

لمشاهدة تسجيل مباراة المدينة والاتحاد المصراتي عبر صفحة قناة الوسط «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

تبث قناة الوسط «WTV» مباراتي النصر ودارنس، والمدينة والاتحاد المصراتي، كما تنقل المباريات على الموقع الإلكتروني لـ«بوابة الوسط» وكذلك عبر صفحة «فيسبوك» على الهواء مباشرة.