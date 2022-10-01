بث مباشر عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 0 دارنس

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» اليوم السبت استديو تحليليًا لمباراة دور الـ16 في بطولة كأس ليبيا لكرة القدم.

يقدم استديو التحليل الإعلامي عبد الرازق بلحاج في حضور محللي قناة الوسط «WTV» علي أرحومة وعادل الخمس وعبدالرحيم نجم.

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تبث قناة الوسط «WTV» مباراتي النصر ودارنس، والمدينة والاتحاد المصراتي، كما تنقل المباريات على الموقع الإلكتروني لـ«بوابة الوسط» وكذلك عبر صفحة «فيسبوك» على الهواء مباشرة.

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