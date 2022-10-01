70 مشاركا في بطولة ليبيا للترايثلون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للترايثلون أحمد حسونة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الاستعدادات قائمة لانطلاق بطولة ليبيا للترايثلون اليوم السبت.

- مصراتة تحتضن البطولة الرابعة للثلاثي الحديدي «الترايثلون»

المنافسات تنطلق بمصيف الحديد والصلب بمصراتة، بمشاركة 70 رياضيًا يمثلون أندية: الاتحاد العسكري وتوباكتس والجزيرة وزليتن وشاطئ زليتن وزوارة للترايثلون وبنغازي للترايثلون وسيدي سليم والحديد والصلب.