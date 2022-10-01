70 مشاركا في بطولة ليبيا للترايثلون

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للترايثلون أحمد حسونة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الاستعدادات قائمة لانطلاق بطولة ليبيا للترايثلون اليوم السبت.
- مصراتة تحتضن البطولة الرابعة للثلاثي الحديدي «الترايثلون»
المنافسات تنطلق بمصيف الحديد والصلب بمصراتة، بمشاركة 70 رياضيًا يمثلون أندية: الاتحاد العسكري وتوباكتس والجزيرة وزليتن وشاطئ زليتن وزوارة للترايثلون وبنغازي للترايثلون وسيدي سليم والحديد والصلب.
مسافات السباقات المختلفة
وأضاف حسونة «مسافات سباق البراعم 200 متر سباحة و2 كم جري والدراجات 3 كم، وسباق الناشئين السباحة 300م والجري 4 كم والدراجات 6 كم، والأواسط السباحة 350 مترًا والجري 5 كم والدراجات 8 كلم، وسباق الكبار السباحة 450 مترًا والجري 6 كم والدراجات 10 كلم».
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