المغرب بطلا للناشئين وكأس الشباب لليبيا والزنتاني أفضل رباع أفريقي في 2022

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار بمدينة الدار البيضاء المغربية على بطولة أفريقيا لرفع الأثقال للناشئين والشباب، والتي شهدت حضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال العراقي محمد جلود، ورئيس الاتحاد الأفريقي الليبي خالد مهلهل.

- ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

تأتي البطولة بمشاركة 45 رباعًا، من المغرب 20 رباعا، وليبيا 15، والكاميرون 5، وجنوب أفريقيا 2، ومورشيوس 1، وتونس 1، وأوغندا 1.

54 ميدالية لليبيا

تُوِّج رباعو ليبيا بـ54 ميدالية ملونة، 26 ذهبية، 16 فضية، 12 برونزية، كما تُوجت المغرب وليبيا أبطالًا للناشئين والشباب.

توجت المغرب بكأس بطولة الناشئين، وجاءت ليبيا ثانيًا، وتوجت ليبيا بكأس الشباب، وجاءت المغرب ثانيًا، وجاء الزنتاني أفضل رباع أفريقي، حيث توج الرباع الليبي محمد الشارف الزنتاني بجائزة أفضل رباع لفئة الشباب على مستوى أفريقيا.

الزنتاني يتألق في المنافسات الأفريقية

وتُوج محمد الزنتاني بـ6 ميداليات ذهبية في وزن 73 كلغ ناشئين وشباب، وبعد مباراة قوية تفوق فيها على الرباع التونسي عزيز مناي بفارق 1 كلغ في رفعة الخطف، جاء محمد الزنتاني خطف 116 كلغ وعزيز 115 كلغ، وبفارق 2 كلغ في النتر الزنتاني نتر 139 كلغ والتونسي عزيز 137، وبفارق 3 كلغ في المجموع الزنتاني بمجموع 255 كلغ، والتونسي عزيز مناي 252 كلغ.

يشار إلى أن الوفد الليبي في البطولة برئاسة سعيد محمد أبوجنيدية ضم إداري الوفد مصطفى حشاد، وإداريي المنتخب أسامة قناو وأبوبكر الدوكالي، والمدربين جمال القنطري ومحمد بن سعيد، والطبيب هشام بريكاو والحكمين الصافي أحميدة ويونس الحمادي.

الرباعون المشاركون

هشام أبوبكر وعبدالسلام أسامة وعبدالمالك أبوبكر وكمال شلابي ومقدام صلاح ومحمد سمير ومحمد شلابي ومحمد الشارف ومحمد غلام ومنيب العزيبي ونصر الدين المالكي وشاهين رمضان ويوسف أبوليفة ويوسف زاوية وزكريا شلابي.

بطولة أفريقيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)

بطولة أفريقيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)

بطولة أفريقيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)