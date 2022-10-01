26 مشاركا في بطولة ليبيا للتجديف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ينظم الاتحاد الليبي للتجديف والكانوي، اليوم السبت، بميناء الشعاب بطرابلس بطولة ليبيا للتجديف للفئات الثلاث (ناشئين وأواسط وكبار) على صعيدي الفردي والزوجي.

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وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس الاتحاد الليبي للتجديف نورالدين الكريكشي «البطولة ستشهد مشاركة 26 لاعبًا، 22 ذكورًا، و4 إناث، يمثلون أندية ذات الصواري والكشافة البحرية ببنغازي والكشافة البحرية بطرابلس وصرمان البحري والمحجوب مصراتة».



وأضاف الكريكشي «العناصر البارزة في البطولة ستنضم لصفوف المنتخب الوطني للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة».