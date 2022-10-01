«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام دور الـ16 في كأس ليبيا.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن حكام مباريات دور الـ16 لكأس ليبيا لكرة القدم، والتي ستُقام اليوم السبت.

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ملعب بنينا ببنغازي سيشهد إقامة مباراتين؛ الأولى ستجمع التعاون مع الأولمبي مع الحكم معتز الشلماني والمساعدين باسم سيف النصر وإبراهيم أبوكوز والحكم الرابع محمد الشحومي والمراقب إبراهيم فركاش.

مباراة الأهلي طرابلس والصداقة

يعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع الصداقة والحكم نصيب الهواري والمساعدان مروان الحراري وأسامة الورفلي والحكم الرابع أيوب الفرجاني والمراقب جمال الهواري.

وعلى ملعب أجدابيا النصر يلتقي دارنس والحكم حمزة الثموني والمساعدان عزالدين عطية وداوود لاغا والحكم الرابع أحمد بن إدريس والمراقب علي الضبيع.

الاتحاد أمام الأخضر في الكأس

وعلى ملعب المرج الاتحاد يلتقي الأخضر والحكم عصام الجهاني والمساعدان سالم المراكبي وسفيان علي والحكم الرابع عماد خريش والمراقب فيصل بادي.

وعلى ملعب الجميل المدينة يتبارى مع الاتحاد المصراتي والحكم أشرف عمر والمساعدان منجي أبوشكيوة وعبدالباسط سعيد والحكم الرابع عبدالمنعم أبوصلوعة والمراقب ناجي الخباط.