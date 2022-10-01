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الشامس: دراجات المنتخب قديمة ومتهالكة وأعطالها كثيرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 01 أكتوبر 2022, 12:40 مساء
الشامس: دراجات المنتخب قديمة ومتهالكة وأعطالها كثيرة
منتخب ليبيا للدراجات. (فيسبوك)
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أكد مدرب منتخب ليبيا للدراجات، فيصل الشامس، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن المشاركة في طواف الصيدلانية يأتي استعدادًا للبطولة العربية للدراجات (براعم وأواسط وكبار) وتستضيفها الإمارات في ديسمبر المقبل.

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وأضاف الشامس قائلًا: «طواف تونس قوي ويتكون من أربع مراحل، وإجمالى مسافته 625 كم، والمشاركة الليبية بـ6 دراجين، وهم: علاء القزيري وأنس اليتيم وعبدالسلام أبوظهير وحذيفة شكري وسند خمير وبدر أبوثالولة، والمدربان فيصل الشامس ويوسف جمعة».

القزيري يحقق أبرز النتائج
وأضاف «أبرز نتيجة تحققت حصول الدراج علاء القزيري على الترتيب الثالث في ثاني مراحل الطواف من الكاف وحتى القصرين بمسافة 135 كم».
 
ويتجدد الموعد اليوم السبت مع المرحلة الرابعة والأخيرة، بنقطة الانطلاق من قابس والوصول إلى مدينة جربة لمسافة 175 كم.
 
وفي الختام طلب الشامس من وزير الرياضة مضاعفة اهتمامه بلعبة الدراجات وتوفير دراجات حديثة للمنتخب، قائلًا «الدراجات الحالية قديمة ومتهالكة وأعطالها كثيرة».

تتويج منتخب ليبيا للدراجات. (فيسبوك)
تتويج منتخب ليبيا للدراجات. (فيسبوك)
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