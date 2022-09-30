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اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 09:11 مساء
اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم لطفي جربوع، إن الدوري الممتاز لن ينطلق في الخامس من أكتوبر المقبل، على أن يحدد موعد جديد خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف جربوع، في تصريح إلى برنامج «في التسعين» على قناة «WTV» الجمعة، أن اتحاد الكرة قرر أن يجرى الدوري من مرحلتين ذهاب وإياب في ليبيا، وإجراء دورة سداسية لتحديد المتوج.

وتابع أن اتحاد الكرة قرر هبوط فريقين من الدوري الممتاز، وصعود أربع فرق من الدرجة الأولى، مشيرا إلى رفض مقترح لجنة تنظيم المسابقات بخصوص منح حوافز من النقاط للفرق المتصدرة قبل السداسي.

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