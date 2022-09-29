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محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 12:29 صباحا
محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا
محمد الترهوني ينتقل لصفوف الأهلي بنغازي (صفحة النادي على فيسبوك)
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أعلن نادي الأهلي بنغازي، مساء الأربعاء، تعاقده رسميًا مع اللاعب محمد الترهوني قادمًا من الأهلي طرابلس.

وكتبت صفحة نادي أهلي بنغازي على موقع «فيسبوك»: «طائرة الـ F16 تحط رحالها في مدينة الأهـلي، رحبوا معنا بالـ جناح الطائر الدولي محمد الترهوني ضمن صفوف الأهلي».

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والصفقة التي تبدو مفاجئة للجماهير الأهلاوية جاءت بعد ما تردد عن تأخر إدارة نادي الأهلي طرابلس في تجديد عقد اللاعب الذي احترف سابقا في صفوف فريق سموحة بالدوري المصري.

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