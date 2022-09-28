الاتحاد المصراتي يكشف النقاب عن أحدث صفقاته.. محمد جدور قادما من الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقدت إدارة نادي الاتحاد المصراتي مع محمد جدور قادما من نادي الخمس الرياضي، بهدف دعم صفوف فريق كرة القدم الأول قبل انطلاق الموسم الجديد 2022-2023.

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وكشفت الصفحة الرسمية بنادي الاتحاد المصراتي عبر «فيسبوك» عن الصفقة الجديدة، اليوم الأربعاء، وكتبت الصفحة «رحبوا معنا.. بالوافد الجديد المدافع محمد جدور قادماً من نادي الخمس في صفقة انتقال حر، ليعزز صفوف فريقنا الأول لكرة القدم».

وأضاف المنشور «نبارك لك شرف ارتداء خضراء مصراتة ونتمنى لك التوفيق والسداد».

الاتحاد المصراتي يستعد في تونس

ويخوض فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد المصراتي سلسلة مباريات ودية خلال معسكره الخارجي بتونس، وخسر مباراته الودية الثالثة بهدفين لهدف أمام فريق اتحاد تطاوين التونسي.

وتعادل فريق الاتحاد المصراتي في مباراته الودية الأولى أمام فريق الاتحاد الرياضي بن قردان بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وتعادل سلبيًا في مباراته الثانية مع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي التونسي دون أهداف.