رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق عبدالرؤوف السري «إن بعضًا ممن يتولون مسؤوليات رياضية ويقودون المجال الرياضي غير مؤهلين، وهذه المناصب أكبر منهم والبعض أقزام بالرياضة».

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وأضاف السري عبر منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «أتأسف على حال الرياضة الليبية، حيث هناك دول سبقناها بمراحل وأصبحت تحصل على بطولات قارية ونحن للأسف لا نزال في إطار البطولات المحلية، خاصة الأندية».

وأكمل «يجب أن يعرف الجميع أن البطولات القارية للمنتخبات والأندية هى من تدر الأموال والمكاسب وتحقق نقلة نوعية للرياضة».