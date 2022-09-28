الخمس يتعاقد مع المدير الفني التونسي عثمان النجار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الخمس مع المدرب التونسي عثمان النجار لتدريب الفريق الأول للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

فريق الخمس أحد فرق دوري الممتاز كاد أن يغادر الدوري الممتاز الموسم الماضي، بسبب النتائج التي حققها وكانت غير مرضية لعشاق وجماهير الخمس.

النجار يكشف تعاقده مع الخمس

وكشف النجار، تعاقده على تدريب فريق كرة القدم بنادي «الخمس» الليبي في الموسم الجديد، قائلا عبر حسابه على «فيسبوك»: «وقعت على عقد لمدة سنتين للإشراف على المقاليد الفنية لنادي الخمس في الدوري الممتاز الليبي».

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وأضاف «الشكر موصول لمجلس الإدارة، وعلى رأسه السيد عبد السلام احبيش على هذه الثقة، وكذلك المدير الرياضي والأخ سالم الرواني على كل الالتزام والجدية».

مسيرة تدريبية متنوعة

وكان عثمان النجار خاض عدة تجارب تدريبية سابقة في مهام مختلفة سواء في تونس أو خارجها على غرار المنتخب الوطني التونسي مكلفا التقييم والمتابعة، ومساعدا في كل من أندية «الأفريقي» و«الترجي الرياضي» التونسي.

أيضا عاش تجارب مع «الفتح» و«الهجر» السعوديين، أما عن محطته التدريبية الأخيرة فقد كانت في الإمارات خلال الموسم الماضي كمدرب لنادي «دبا الحصن»، لتزيد رقعة المدربين التوانسة في الدوري الليبي الممتاز.