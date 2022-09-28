21 ميدالية جديدة لليبيا في «أفريقية الأثقال» بالمغرب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل الرباعون الليبيون تألقهم في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال «ناشئين وشباب» التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية، وأضافوا أمس الثلاثاء، 21 ميدالية جديدة، (7 ذهبيات و8 فضيات و6 برونزيات)، ليرتفع رصيد ليبيا إلى 36 ميدالية متنوعة.

جاءت ميداليات ليبيا عن طريق الرباعين محمد الزنتاني 6 ذهبيات، وزكريا شلابي 1 ذهبية و2 فضة و3 برونزيات، وهشام الباعور 3 فضيات، ومحمد امسيمير3 فضيات، وشاهين داوود 3 برونزيات.

الزنتاني يتوج بـ6 ذهبيات

تألق الرباع الليبي محمد الزنتاني وأحرز 6 ميداليات ذهبية في وزن 73 كلغ بعد تفوقه في أقوى مباريات البطولة على الرباع التونسي عزيز مناي بفارق 3 كلغ.

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الرباع الليبي محمد الزنتاني خطف 116 ونتر 139 المجموع 255 كلغ، والرباع التونسي عزيز مناي خطف 115 ونتر 137 المجموع 252 كلغ، وجاء ثالثا الرباع المغربي حمزة أبوصابر خطف 105 ونتر 136 المجموع 241 كلغ، ورابعا الليبي يوسف أبوليفة خطف 98 ونتر 117 المجموع 215 كلغ، وخامسا الرباع المغربي محمد جباد خطف 92 ونتر 112 المجموع 204 كلغ.

وفي منافسات وزن 81 كلغ

توج المغربي محمد أمين بذهبية الخطف بثقل 130 كلغ، ونال الفضية الكاميروني سكودجو بثقل 115 كلغ، والبرونزية لليبي زكريا شلابي بثقل 100 كلغ، بينما أخفق رباع جنوب أفريقيا سميت في محاولاته الثلاث في خطف بثقل 120 كلغ.

وفي رفعة النتر تُوج الجنوب أفريقي بالميدالية الذهبية بثقل 145 كلغ، ونال الفضية الليبي زكريا شلابي بثقل 135 كلغ، والبرونزية للكاميروني سكودجو بثقل 131 كلغ.

وفي فئة الناشئين لهذا الوزن اقتصر التنافس على رباعين اثنين، وتوج الكاميروني سوكودجو بذهبيتي الخطف والمجموع وفضية النتر خطف 115 ونتر 131 المجموع 246 كلغ، وتوج الليبي زكريا شلابي بذهبية النتر وفضيتي النتر والمجموع زكريا خطف 100 ونتر 135 المجموع 235 كلغ، وتوج المغربي محمد لاتمان بثلاث برونزيات، خطف 85 ونتر 100 المجموع 185 كلغ، وشهد وزن 89 ناشئين تألق الرباع الكاميرون أونانا الذي توج بست ميداليات ذهبية.

ربّاعان في منافسات الناشئين

في منافسات الناشئين اقتصر التنافس على رباعين اثنين فقط، وتوج الكاميروني أونانا بثلاث ذهبيات خطف 125 ونتر 170 والمجموع 295 كلغ، وتوج الليبي هشام الباعور بثلاث فضيات خطف 90 ونتر 112 المجموع 202 كلغ.

وفي وزن الشباب أضاف الكاميرون أونانا ثلاث ميداليات ذهبية خطف 125 ونتر 170 والمجموع 295 كلغ، ونال الرباع المغربي الجويرح ثلاث فضيات خطف 122 ونتر 140 والمجموع 262 كلغ، وجاء الليبي شاهين داوود ثالثا وتوج بثلاث برونزيات خطف 98 ونتر 120 والمجموع 218 كلغ، وحل رابعا المغربي وليد القصير خطف 97 ونتر 105 والمجموع 202 كلغ.

وزن 96 كلغ

توج بذهبية الشباب الرباع المغربي سيد عليوة خطف 135 ونتر 180 والمجموع 315 كلغ، وتوج الكاميروني كازيدي بثلاث ذهبيات في الناشئين وثلاث فضيات للشباب خطف 120 ونتر 135 والمجموع 255كلغ، وفي الناشئين اقتصر التنافس فيه على رباعين اثنين، كازادي الكاميروني خطف 120 ونتر 135 والمجموع 255 كلغ، والرباع الليبي محمد امسيمير توج بثلاث فضيات خطف 80 ونتر 100 المجموع 180 كلغ.

أفريقية رفع الأثقال. (فيسبوك)

أفريقية رفع الأثقال. (فيسبوك)

أفريقية رفع الأثقال. (فيسبوك)

أفريقية رفع الأثقال. (فيسبوك)