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تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 03:34 مساء
تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا
منافسات الشطرنج. (فيسبوك)
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أُسدل الستار أمس الثلاثاء على بطولة صن سيتي للشطرنج بمصر تصنيف «تحت 2000» والتي شهدت مشاركة 153 لاعبا.

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تحصل اللاعب الليبي حمدي العقوري على الترتيب الرابع برصيد 7 نقاط من 6 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، وتألق الصاعد الليبي توفيق الكويري الذي جاء ثانيا في فئة 12 عاما والثاني عشر في البطولة برصيد 6.5 نقاط جمعها من 6 انتصارات وتعادل وخسارتين.

يشار إلى أن اللاعبين العقوري والكويرى تنتظرهما مشاركة مرتقبة في بطولة الـ«الخياري» بمطروح بداية من السابع من أكتوبر المقبل.

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