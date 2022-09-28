تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا...

أُسدل الستار أمس الثلاثاء على بطولة صن سيتي للشطرنج بمصر تصنيف «تحت 2000» والتي شهدت مشاركة 153 لاعبا.
- أسامة الطالب بطلا لـ«الشطرنج الخاطف»
تحصل اللاعب الليبي حمدي العقوري على الترتيب الرابع برصيد 7 نقاط من 6 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، وتألق الصاعد الليبي توفيق الكويري الذي جاء ثانيا في فئة 12 عاما والثاني عشر في البطولة برصيد 6.5 نقاط جمعها من 6 انتصارات وتعادل وخسارتين.
يشار إلى أن اللاعبين العقوري والكويرى تنتظرهما مشاركة مرتقبة في بطولة الـ«الخياري» بمطروح بداية من السابع من أكتوبر المقبل.
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