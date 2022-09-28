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السويحلي ينفرد بصدارة نهائيات الطائرة تحت 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 03:31 مساء
السويحلي ينفرد بصدارة نهائيات الطائرة تحت 17 عاما
منافسات الكرة الطائرة. (فيسبوك)
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انفرد السويحلي بصدارة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عامًا التي تتواصل بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، بعد أن حقق أمس الثلاثاء فوزه الثاني على النصر بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتائج الجولة الثانية على النحو الآتي:

- بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

فاز الجزيرة على الهدف بنتيجة ثلاث أشواط لصفر كانت نتائجها (25-10، 25-21، 25-23)، أدار المباراة وائل بوشعالة حكمًا أول وفرج بوعربية حكمًا ثانيًا وحكما الراية أحمد الجبالي وسعد المسلاتي والمسجلان عصام الفسي وعلي الأوجلي.

الهدى يتخطى المروج في مباراة مثيرة
وفاز الهدى على المروج بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها تقدم الهدى بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-19، 25-20)، والشوط الثالث انتهى للمروج (25-14)، وعاد الهدى وتفوق بالشوط الرابع (25-12)، ليتفوق أيضا بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، أدار المباراة علي الأوجلي حكما أول وسعد المسلاتي حكمًا ثانيًا وحكما الراية فرج بوعربية ووائل بوشعالة، والمسجلان حميد نجم وأحمد الجبالي.

وفاز السويحلي على النصر بنتيجة ثلاث أشواط لصفر كانت نتائجها (25-13، 25-21، 25-19)، أدار المباراة عصام الفسي حكمًا أول والدولي حسين البركي حكمًا ثانيًا وحكما الراية وائل بوشعالة وفرج بوعربية والمسجلان أحمد الجبالي وسعد المسلاتي.

الترتيب بعد الجولة الثانية
السويحلي 6 نقاط، الجزيرة 4، الهدى 3، النصر 3، المروج 2، الهدف دون نقاط.

مفكرة النتائج
النصر × الهدف (3-1).
المروج × الجزيرة (3-2).
السويحلي × الهدى (3-0).
الهدى × المروج (3-1).
الجزيرة × الهدف (3-0).
السويحلي × النصر (3-0).

مباريات اليوم الأربعاء  
يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع الهدف مع السويحلي، ويعقبها مباراة النصر والمروج، وثالث المباريات ستجمع الجزيرة والهدى.

منافسات الكرة الطائرة. (فيسبوك)
منافسات الكرة الطائرة. (فيسبوك)
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