34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، غدًا الخميس، على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس بطولة ليبيا لكرة المضرب للفئات السنية تحت 12، 14، 18 عامًا، وتتواصل لثلاثة أيام البطولة بمشاركه 34 لاعبًا موزعين على الفئات التالية:

1- فئة 12 عامًا

بمشاركة اللاعبين: عابد الموهوب وعاصم الموهوب والمنتصر سويلم وعبدالله الحمادي وأحمد رفيق وأنس الطيب وعمر دغيم ومالك فلفل ومحمد عاشور وآدم الغنودي.

- موعد جديد لبطولة ليبيا لكرة المضرب

2- فئة 14عامًا

بمشاركة اللاعبين: عبدالرحمن بن عتيقة ومحمد فرج الصابر ويوسف فوزي العماري ومهاب الفاضلي ومحمد صلاح الزناتي ومؤنس شحاتة وسند الطيب وإلياس امسلم وهيثم الكرشودي وأحمد الكرشودي ومعاذ الحميدي.

3- فئة 18 عامًا

بمشاركة اللاعبين: إبراهيم الشتيوي وهاشم الفزاني ومحمود الطيب وإلياس إسكندر وأحمد سلطان ومحمود شحاتة ومحمد العمامي ومحمد مراجع والهادي بوزقية ومحمد الوليد.

4- منافسات البنات

بمشاركة اللاعبات: هديل العوامي وغنى عاشور وبتول جميع وسارة فلفل.

منافسات كرة المضرب. (فيسبوك)