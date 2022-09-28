نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب المحلل الرياضي واللاعب السابق بالمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، نادر كاره، كل المدربين والإداريين بمقاطعة اتحاد الكرة.

واعتبر نادر كاره اتحاد كرة القدم الليبي عشوائيًا وعمله غير منظم، وذلك عقب خروج المنتخب الليبي الأولمبي من تصفيات الألعاب الأولمبية أمام رواندا.

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وقال كاره في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «أستغرب كيف يقبل أي مدرب تدريب المنتخب وهو يعرف أن هذا الاتحاد عاجز عن التطوير ومناخ العمل الملائم».

ودعا كاره لما أسماه مقاطعة اتحاد يتحكم فيه الرئيس والأمين العام، ووجه لومًا ونقدًا لأندية الحقائب حسب وصفه التي انتخبت مجلس إدارة الاتحاد الحالي.