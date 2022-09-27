منتخب ليبيا يتخطى تنزانيا (2-1) ويتوج بالبطولة الودية الدولية في بنغازي ضمن أجندة «فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تُوِّج منتخب ليبيا الأول لكرة القدم بالبطولة الودية الدولية التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، بعد فوزه مساء اليوم الثلاثاء في آخر المباريات على تنزانيا (2-1)، خلال أيام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبهذا الفوز رفع منتخب ليبيا رصيده إلى أربع نقاط لسابق تعادله في الافتتاح أمام أوغندا، بينما جاء رصيد تنزانيا بثلاث نقاط، وأوغندا نقطة واحدة.

سير المباراة في الشوط الأول

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف المنتخب الوطني محمد صولة من علامة الجزاء في الدقيقة 20 إثر عرقلة المهاجم أنيس سلتو في منطقة الجزاء، وكانت هناك فرصة محققة للمنتخب الوطني لإضافة الهدف الثاني أهدرها محمد صولة، وتمكن المنتخب التنزاني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

انطلاقة في الشوط الثاني وتألق صولة

ومع بداية الشوط الثاني استطاع المهاجم محمد صولة تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة 48 مسجلًا ثنائية، وأضاع المنتخب الوطني العديد من الفرص من بينها كرة السنوسي الهادي التي ارتطمت بالعارضة ورأسية البديل صالح الطاهر وقد تحصل المنتخب التنزاني على أخطر فرصة في الدقيقة 60 من هجمة مرتدة لكن لم تسجل.

تشكيل المدرب الفرنسي مارتنيز

مدرب المنتخب الوطني الفرنسي مارتنيز شارك من البداية بتشكيل ضم كلًا من معاذ اللافي في حراسة المرمى، وخط الدفاع تكون من حامد الثلبة ومحمد منير والمعتصم الصبو وأحمد المقصي، وفي الوسط عمر الخوجة وبلقاسم رجب ودانيل الفاضلي ومحمد صولة، وفي الهجوم عبدالعاطي العباسي وأنيس سلتوا.

واستبدل كلًا من عبدالعاطي العباسي وعمر الخوجة ومحمد صولة وأنيس سلتوا وأشرك كلًا من السنوسي الهادي ومعاذ عيسى وصهيب بن سليمان وصالح الطاهر.

ترتيب البطولة الودية، ليبيا أربع نقاط، تنزانيا ثلاث نقاط، أوغندا نقطة واحدة.

نتيجة مباراة ليبيا وتنزانيا. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)