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شاهد بث مباشر عبر قناة «WTV»: ليبيا 2 - 1 تنزانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 07:55 مساء
شاهد بث مباشر عبر قناة «WTV»: ليبيا 2 - 1 تنزانيا
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تبث قناة الوسط «WTV» استديو تحليليًا لمباراة ختام الدورة الودية الدولية على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة بين منتخبي ليبيا وتنزانيا.

يقدم استديو التحليل الإعلامي مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «WTV» أسامة الفزاني وعلي أرحومة.

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة ليبيا وتنزانيا، كما تنقل على الموقع الإلكتروني لـ«بوابة الوسط» وكذلك عبر صفحة «فيسبوك» على الهواء مباشرة.

- لمشاهدة مباراة ليبيا وتنزانيا على قناة الوسط «WTV» عبر بوابة الوسط.. اضغط هنا
- لمشاهدة مباراة ليبيا وتنزانيا على صفحة قناة الوسط «WTV» عبر «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
#ليبيا #Wtv #تنزانيا

وأُقيمت، السبت، ثاني مباريات الدورة الودية الدولية بمدينة بنغازي بمشاركة منتخبات ليبيا وأوغندا وتنزانيا.

شهدت الدورة المقامة بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، المباراة الثانية، حيث فاز المنتخب التنزاني بهدف دون مقابل على منتخب أوغندا، سجله لاعب المنتخب التنزاني سايمون.

ويتسلح المنتخب الليبي بنقطة واحدة من تعادله السلبي في مباراة الافتتاح أمام أوغندا.

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