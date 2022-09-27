قناة الوسط «WTV» تبث استديو تحليليًا لمباراة ليبيا وتنزانيا في ختام الدورة الودية الدولية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء استديو تحليليًا لمباراة ختام الدورة الودية الدولية على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة بين منتخبي ليبيا وتنزانيا.

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يقدم استديو التحليل الإعلامي مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «WTV» أسامة الفزاني وعلي أرحومة.

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة ليبيا وتنزانيا، كما تنقل على الموقع الإلكتروني لـ«بوابة الوسط» وكذلك عبر صفحة «فيسبوك» على الهواء مباشرة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

#ليبيا #Wtv #تنزانيا

وأُقيمت، السبت، ثاني مباريات الدورة الودية الدولية بمدينة بنغازي بمشاركة منتخبات ليبيا وأوغندا وتنزانيا.

شهدت الدورة المقامة بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، المباراة الثانية، حيث فاز المنتخب التنزاني بهدف دون مقابل على منتخب أوغندا، سجله لاعب المنتخب التنزاني سايمون.

ويتسلح المنتخب الليبي بنقطة واحدة من تعادله السلبي في مباراة الافتتاح أمام أوغندا.