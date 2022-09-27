المنتخب الليبي ينهي حلمه الأولمبي سريعا ويخسر بثلاثية في رواندا ويودع بطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أُقيمت بالعاصمة الرواندية كيغالي اليوم الثلاثاء مباراة الإياب بين المنتخب الوطني الليبي الأولمبي ونظيره الرواندي، ضمن حساب الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بالمغرب ومنه إلى أولمبياد باريس 2024.

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انتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة لصالح المنتخب الرواندي، ليضمن الأخير التأهل بأفضلية الأهداف، لسابق خسارته في ليبيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

سير المباراة

رغم تنوع الألعاب للمنتخب الأولمبي الليبي، وإهدار الفرص التي كانت سانحة للتسجيل، فإن الشوط الأول انتهى بخسارة «فرسان المتوسط» بهدف دون مقابل في الدقيقة 37 لصالح المنتخب الرواندي، الذي قدم شوطًا جيدًا عكس مباراة الذهاب على ملعب بنينا.

وفي الشوط الثاني استطاع المنتخب الرواندي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، واستمرت السيطرة والضغط من جانب المنتخب الأولمبي الرواندي حتى استطاع تسجيل الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 71.

تنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيف لصالح رواندا والتي تأهلت إلى الدور الثاني بفارق أفضلية الهدف المسجل في ملعب شهداء بنينا.

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت لصالح المنتخب الأولمبي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.