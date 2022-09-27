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ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 01:57 مساء
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
منافسات أفريقيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
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انطلقت أمس الإثنين بمدينة الدار البيضاء المغربية وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال العراقي محمد جلود، ورئيس الاتحاد الأفريقي الليبي خالد مهلهل، فعاليات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال ناشئين وشباب بمشاركة 78 رباعا «45 ذكور-33 إناث».

- 78 رباعا في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

وفي اليوم الافتتاحي توجت ليبيا بـ15 ميدالية (10 ذهب و2 فضة و3 برونز)، جاءت عن طريق الرباعين في وزن 55 كغم كمال شلابي بـ3 ذهبية، وفي وزن 67 ناشئين توج الرباع محمد شلابي بـ3 ذهبية، وفي وزن 67 شباب توج الرباع محمد سمير غلام بـ3 ذهبية، وفي وزن 67 ناشئين توج الرباع محمد شلابي بذهبية، وأيضا بـ3 برونزية، كما شهد وزن 61 كغم تتويج الرباع عبدالمالك الباعور بذهبية و2 فضة.

نتائج أوزان ناشئين
اقتصرت المشاركة في أوزان الناشئين على رباعين المغرب، الرباع رياض توج بثلاث ذهبيات خطف 60 ونتر 75 بمجموع 135 كلغ، وجاء زميله الشاطر توج بثلاث فضيات خطف 45 ونتر 55 المجموع 100 كلغ.

وفي وزن 55 شباب، شارك رباعان توج الليبي كمال شلابي بثلاث ذهبيات خطف 75 ونتر 95 بمجموع 170 كلغ، ونال المغربي فتحي ثلاث فضيات خطف 53 ونتر 60 بمجموع 113 كلغ.

وزن 61 كلغ شباب
شهد الوزن مشاركة 4 رباعين من ليبيا والكاميرون والمغرب 2، وتوج الكاميروني ناجبان بذهبية الخطف بثقل 83 كلغ وفضية النتر 95 كلغ وذهبية بمجموع 178 كلغ، والليبي عبدالمالك الباعور توج بذهبية النتر 95 كلغ وفضية الخطف 76 كلغ وفضية المجموع 171 كلغ، وثالثا المغربي محمد أمين بثلاث برونزيات خطف 73 ونتر 90 بمجموع 163 كلغ.

وزن 67 ناشئين
توج الليبي محمد شلابي بـ3 ذهبيات خطف 103 ونتر 129 المجموع 232 كلغ، ونال الكاميروني فرانك 3 فضيات خطف 90 ونتر 120 المجموع 210 كلغ.

وزن 67 شباب
توج الليبي محمد سمير بـ3 ذهبيات خطف 116 ونتر 131 المجموع 247 كلغ، ونال الرباع عبدالرحمن من المغرب 3 فضيات خطف 105 ونتر 130 المجموع 235 كلغ، ونال الليبي محمد شلابي 3 برونزيات خطف 103 ونتر 129 المجموع 232 كلغ.

منافسات أفريقيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
منافسات أفريقيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
منافسات أفريقيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
منافسات أفريقيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
منافسات أفريقيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
منافسات أفريقيا لرفع الأثقال. (فيسبوك)
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