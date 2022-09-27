فوز النصر والسويحلي والمروج في نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الإثنين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة «تحت 17 عاما»، بمشاركة فرق المروج والنصر والسويحلي والهدى والجزيرة والهدف، بنظام التجمع ومن نصف دوري، وفي اليوم الافتتاحي جرت ثلاث مباريات.

أولى المباريات جمعت النصر والهدف، تقدم الهدف بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (25-23)، وبقية الأشواط كان التفوق فيها للنصر (25-17، 25-11، 25-6)، لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، أدار المباراة حكما أول عصام الفسي وفرج بوعربية حكما ثانيا، وحكما الراية عبدالحميد نجم وعلي الأوجلي، والمسجلان وائل بوشعالة وأحمد الجبالي.

السويحلي يفوز على الهدى في بطولة ليبيا

ثاني المباريات انتهت بفوز السويحلي على الهدى بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-15، 25-17، 25-20)، أدار المباراة الحكمان علي الأوجلي حكما أول واعبيد البرغثي حكما ثانيا، وحكما الراية أحمد الجبالي ووائل بوشعالة والمسجلان فرج بوعربية وعصام الفسي.

المروج يتخطى الجزيرة في مباراة ماراثونية

ثالث المباريات جمعت المروج والجزيرة وتواصلت لخمسة أشواط، تقدم المروج بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (25-23)، والشوط الثاني للجزيرة (25-12)، والشوط الثالث عاد التفوق للمروج (25-19)، والشوط الرابع للجزيرة (25-17)، وجرى اللجوء للشوط الحاسم الذي حسمه المروج لصالحه بنتيجة (15-12)، ليتفوق المروج بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2).

أدار المباراة الدولي حسين البركي حكما أول وسعد المسلاتي حكما ثانيا، وحكما الراية فرج بوعربية ووائل بوشعالة والمسجلان اعبيد البرغثي وأحمد الجبالي.

الترتيب بعد الجولة الأولى

السويحلي في الصدارة بـ3 نقاط وبفارق الأشواط يأتي النصر ثانيا بـ3 نقاط وثالثا المروج بنقطتين ورابعا الجزيرة بنقطة واحدة، وأخيرا الهدف والهدى دون نقاط.

اليوم الثلاثاء سيتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، الأولى ستجمع المروج مع الهدى، ويعقبها مباراة الجزيرة مع الهدف، وثالث المباريات ستجمع السويحلي مع النصر.

نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما». (فيسبوك)

نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما». (فيسبوك)

نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما». (فيسبوك)