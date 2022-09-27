Atwasat

فوز النصر والسويحلي والمروج في نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 11:27 صباحا
فوز النصر والسويحلي والمروج في نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما»
نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما». (فيسبوك)
alwasat radio

انطلقت أمس الإثنين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة «تحت 17 عاما»، بمشاركة فرق المروج والنصر والسويحلي والهدى والجزيرة والهدف، بنظام التجمع ومن نصف دوري، وفي اليوم الافتتاحي جرت ثلاث مباريات.

أولى المباريات جمعت النصر والهدف، تقدم الهدف بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (25-23)، وبقية الأشواط كان التفوق فيها للنصر (25-17، 25-11، 25-6)، لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، أدار المباراة حكما أول عصام الفسي وفرج بوعربية حكما ثانيا، وحكما الراية عبدالحميد نجم وعلي الأوجلي، والمسجلان وائل بوشعالة وأحمد الجبالي.

السويحلي يفوز على الهدى في بطولة ليبيا
ثاني المباريات انتهت بفوز السويحلي على الهدى بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-15، 25-17، 25-20)، أدار المباراة الحكمان علي الأوجلي حكما أول واعبيد البرغثي حكما ثانيا، وحكما الراية أحمد الجبالي ووائل بوشعالة والمسجلان فرج بوعربية وعصام الفسي.

المروج يتخطى الجزيرة في مباراة ماراثونية
ثالث المباريات جمعت المروج والجزيرة وتواصلت لخمسة أشواط، تقدم المروج بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (25-23)، والشوط الثاني للجزيرة (25-12)، والشوط الثالث عاد التفوق للمروج (25-19)، والشوط الرابع للجزيرة (25-17)، وجرى اللجوء للشوط الحاسم الذي حسمه المروج لصالحه بنتيجة (15-12)، ليتفوق المروج بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2).

أدار المباراة الدولي حسين البركي حكما أول وسعد المسلاتي حكما ثانيا، وحكما الراية فرج بوعربية ووائل بوشعالة والمسجلان اعبيد البرغثي وأحمد الجبالي.

الترتيب بعد الجولة الأولى
السويحلي في الصدارة بـ3 نقاط وبفارق الأشواط يأتي النصر ثانيا بـ3 نقاط وثالثا المروج بنقطتين ورابعا الجزيرة بنقطة واحدة، وأخيرا الهدف والهدى دون نقاط.

اليوم الثلاثاء سيتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، الأولى ستجمع المروج مع الهدى، ويعقبها مباراة الجزيرة مع الهدف، وثالث المباريات ستجمع السويحلي مع النصر.

نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما». (فيسبوك)
نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما». (فيسبوك)
نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما». (فيسبوك)
نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما». (فيسبوك)
نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما». (فيسبوك)
نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما». (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس

احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس
«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية

«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية
بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب

العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي

رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات

العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب

بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
الذين يستحقون التبجيل

الذين يستحقون التبجيل
رجل أعمال مقرب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»

رجل أعمال مقرب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»
«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021

«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب ...
الأصيفر في صدارة شطرنج مصراتة (صور)
الأصيفر في صدارة شطرنج مصراتة (صور)
78 رباعا في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال
78 رباعا في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال
اللاعب الدولي السابق بن إبراهيم: هل رحل اتحاد كرة القدم الليبي وفي الطريق لجنة تسييرية من قبل «فيفا»؟
اللاعب الدولي السابق بن إبراهيم: هل رحل اتحاد كرة القدم الليبي ...
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
المزيد
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال......
فوز النصر والسويحلي والمروج في نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما»
فوز النصر والسويحلي والمروج في نهائيات الطائرة «تحت 17 عاما»...
«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية
«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية...
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب...
اللاعب الدولي السابق بن إبراهيم: هل رحل اتحاد كرة القدم الليبي وفي الطريق لجنة تسييرية من قبل «فيفا»؟
اللاعب الدولي السابق بن إبراهيم: هل رحل اتحاد كرة القدم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط