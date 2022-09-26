«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، مصير الدوري بعد بيان الأندية، في محاولة لمعرفة هل ستنطلق المسابقة في موعدها أم ستؤجل.

ويستضيف البرنامج المحللون الرياضيون عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وعلي أرحومة.

- تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

وفي الجزء الثاني من الحلقة يسلط البرنامج الضوء على مواجهة المنتخب الأول لكرة القدم نظيره التنزاني، في ختام مباريات الدورة الودية الدولية، حيث يتسلح المنتخب الوطني بنقطة واحدة من تعادله السلبي في مباراة الافتتاح أمام أوغندا.