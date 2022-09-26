العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

قدم رئيس نادي النصر السابق، إيهاب العريبي، مقترحًا بخصوص وضع الأندية الليبية والمأزق المالي الذي تعيشه كل موسم.

وقال العريبي، في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «مع كل موسم يتكرر نفس المشهد، وتطالب الأندية بالدعم المالي، أو ترفض لعب الدوري الممتاز لكرة القدم».

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وأضاف: «الحل يكمن في إلغاء نظام الاحتراف الذي كبل الأندية بالتزامات كبيرة، والعودة بشكل سريع لنظام الهواة».

وطالب العريبي وزارة الرياضة بتحديد آلية للدعم المالي للأندية وفق معايير محددة، وعليها أيضًا أن تحدد من هو النادي المحترف والهاوي، وعلى اتحاد الكرة إعداد تصور لنظام الهواة بشكله الجديد.