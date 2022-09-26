78 رباعا في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق بمدينة الدار البيضاء المغربية، الإثنين، بطولة أفريقيا لرفع الأثقال للناشئين والشباب بمشاركة 78 رباعا ورباعة «45 رجال-33 بنات».

بطولة الرجال بمشاركة 45 رباعا يمثلون دول ليبيا والمغرب والكاميرون وتونس وجنوب أفريقيا ومورشيوس وأوغندا، وتعد ليبيا والمغرب الأكثر حظوظا للتتويج.

المنافسة على التتويج باللقب ستنحصر بين ليبيا والمغرب الأكثر المنتخبات في عدد الرباعين المشاركين والمتمرسين على البطولة، والمغرب 20 رباعا، وليبيا 15، وبقية الدول الكاميرون 5، وجنوب أفريقيا 2، ومورشيوس 1، وتونس 1، وأوغندا 1.

نبذة عن الأوزان وعدد المشاركين

▪︎وزن 49 كلغ.. العدد 2

▪︎وزن 55 كلغ.. العدد 3

▪︎وزن 61 كلغ.. العدد 5

▪︎وزن 67 كلغ.. العدد 8

▪︎وزن 73 كلغ.. العدد 7

▪︎وزن 81 كلغ.. العدد 5

▪︎وزن 89 كلغ.. العدد 5

▪︎وزن 96 كلغ.. العدد 3

▪︎وزن 102 كلغ.. العدد 2

▪︎وزن 109 كلغ.. العدد 3

▪︎وزن +109 كلغ.. العدد 2



الوفد الليبي المشارك في المنافسات

يشار إلى أن الوفد الليبي برئاسة سعيد محمد أبوجنيدية ويضم إداري الوفد مصطفى أحشاد، وأداريي المنتخب أسامة قناو وأبوبكر الدوكالي، والمدربين جمال القنطري ومحمد بن سعيد، والطبيب هشام بريكاو والحكمين الصافي أحميدة ويونس الحمادي.

الرباعون: هشام أبوبكر وعبد السلام أسامة وعبد المالك أبوبكر وكمال شلابي ومقدام صلاح ومحمد سمير ومحمد شلابي ومحمد الشارف ومحمد غلام ومنيب العزيبي ونصر الدين المالكي وشاهين رمضان ويوسف أبوليفة ويوسف زاوية وزكريا شلابي.