الأصيفر في صدارة شطرنج مصراتة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بطولة مصراتة للشطرنج تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية، وبعد الجولة الثانية يتواجد خمسة لاعبين في الصدارة برصيد نقطتين لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي أولا عبدالكريم الأصيفر تصنيف 1850.

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وجاء ثانيا طه المكاس تصنيف 1719، وثالثا محمد احميدة تصنيف 1668، ورابعا المعتصم بادي تصنيف 1512، وخامسا محمد طقطوق دون تصنيف.

مباريات الجولة الثالثة

أبوبكر الأصيفر يلتقي محمد احميدة وكلاهما بنقطتين، وطه المكاس يتبارى مع محمد طقوق وكلاهما بنقطتين، والمعتصم بادي بنقطتين يتبارى مع المنذر البكوش بنقطة واحدة.

منافسات الشطرنج الليبي. (فيسبوك)

منافسات الشطرنج الليبي. (فيسبوك)