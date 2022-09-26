Atwasat

نتائج متنوعة في وديات الأندية الليبية قبل انطلاق الموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 26 سبتمبر 2022, 11:13 صباحا
نتائج متنوعة في وديات الأندية الليبية قبل انطلاق الموسم الجديد
مباراة الاتحاد المصراتي أمام اتحاد بن قردان. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
alwasat radio

تتواجد في دولة تونس فرق «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الأولمبي» و«أساريا» في معسكر خارجي استعدادًا لكأس ليبيا والدوري الليبي الممتاز، الذي سينطلق في الخامس من أكتوبر المقبل.

- الاتحاد المصراتي يفقد نتيجة مباراته الودية الثالثة أمام اتحاد تطاوين التونسي

وأجرت الفرق الليبية مباريات ودية مع فرق تونسية، وحققت نتائج إيجابية في المعسكر، حيث انتهت مباراة «السويحلي» و«الترجي» التونسي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

تعادل بين «أساريا» و«النجم الساحلي»
بينما كان التعادل إيجابيًا بين فريق «أساريا» وفريق «النجم الساحلي» التونسي بهدف مقابل هدف، وفاز فريق «الأولمبي» على فريق «حمام الأنف» التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومحليًا فاز فريق «النصر» على «مختلط أندية طبرق» بنتيجة أربعة أهدف نظيفة، وفاز «دارنس» على «الأخضر» بنتيجة هدف دون رد، وفاز «الأهلي طرابلس» على فريق «الأمواج الزرقاء» بثمانية أهدف نظيفة.

وخاض فريق «الأهلي بنغازي» مباراة ودية مع فريق «مختلط أندية بنغازي»، أمس الأحد، وفاز (3-صفر)، سجل الأهداف معتز المهدي وأحمد كراوع وبودبوس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاستعدادات لمونديال 2022: قطر تلاقي تشيلي للتخلص من ضغوط الخسارة أمام كندا

الاستعدادات لمونديال 2022: قطر تلاقي تشيلي للتخلص من ضغوط الخسارة أمام كندا
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا

فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا
«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021

«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا

شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء

حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة نيران الجيش الروسي

«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة نيران الجيش ...
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة

فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية

الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم

اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
التائب في ليبيا لأول مرة منذ 10 أعوام.. و«بوابة الوسط» تستعرض مشواره
التائب في ليبيا لأول مرة منذ 10 أعوام.. و«بوابة الوسط» تستعرض ...
الأهلي طرابلس يمطر شباك الأمواج بثمانية أهداف وديا
الأهلي طرابلس يمطر شباك الأمواج بثمانية أهداف وديا
المنتخب الأولمبي الليبي في رواندا نحو طريق أولمبياد باريس 2024
المنتخب الأولمبي الليبي في رواندا نحو طريق أولمبياد باريس 2024
انطلاقة مثيرة في افتتاح بطولة منتخبات اتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية (صور)
انطلاقة مثيرة في افتتاح بطولة منتخبات اتحاد الشرطة الرياضي ...
بيت المال ينتقد وزارة الرياضة بسبب غياب الدعم المالي
بيت المال ينتقد وزارة الرياضة بسبب غياب الدعم المالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
المزيد
نتائج متنوعة في وديات الأندية الليبية قبل انطلاق الموسم الجديد
نتائج متنوعة في وديات الأندية الليبية قبل انطلاق الموسم ......
طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله (فيديو)
طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله (فيديو)...
شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا
شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته ......
بيت المال ينتقد وزارة الرياضة بسبب غياب الدعم المالي
بيت المال ينتقد وزارة الرياضة بسبب غياب الدعم المالي...
انطلاقة مثيرة في افتتاح بطولة منتخبات اتحاد الشرطة الرياضي بالمنطقة الشرقية (صور)
انطلاقة مثيرة في افتتاح بطولة منتخبات اتحاد الشرطة الرياضي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط