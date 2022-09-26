نتائج متنوعة في وديات الأندية الليبية قبل انطلاق الموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواجد في دولة تونس فرق «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الأولمبي» و«أساريا» في معسكر خارجي استعدادًا لكأس ليبيا والدوري الليبي الممتاز، الذي سينطلق في الخامس من أكتوبر المقبل.

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وأجرت الفرق الليبية مباريات ودية مع فرق تونسية، وحققت نتائج إيجابية في المعسكر، حيث انتهت مباراة «السويحلي» و«الترجي» التونسي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

تعادل بين «أساريا» و«النجم الساحلي»

بينما كان التعادل إيجابيًا بين فريق «أساريا» وفريق «النجم الساحلي» التونسي بهدف مقابل هدف، وفاز فريق «الأولمبي» على فريق «حمام الأنف» التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ومحليًا فاز فريق «النصر» على «مختلط أندية طبرق» بنتيجة أربعة أهدف نظيفة، وفاز «دارنس» على «الأخضر» بنتيجة هدف دون رد، وفاز «الأهلي طرابلس» على فريق «الأمواج الزرقاء» بثمانية أهدف نظيفة.

وخاض فريق «الأهلي بنغازي» مباراة ودية مع فريق «مختلط أندية بنغازي»، أمس الأحد، وفاز (3-صفر)، سجل الأهداف معتز المهدي وأحمد كراوع وبودبوس.