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طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 11:31 مساء
طارق التائب يعلن موعد مباراة اعتزاله (فيديو)
طارق التائب يتحدث لدى استقباله من قبل جماهير الأهلي طرابلس، الأحد 25 سبتمبر 2022 (قناة الوسط)
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أعلن اللاعب الدولي طارق التائب، لأول مرة، عن التجهيز لمباراة اعتزال يواجه فيها الأهلي طرابلس فريقًا أوروبيًا بعد كأس العالم المرتقب.

جاءت تصريحات التائب عن مباراة اعتزاله التي ستكون بقميص الأهلي طرابلس، لدى استقباله من قبل جماهير الفريق عقب عودته إلى ليبيا، بعد أكثر من عشرة أعوام قضاها خارج البلاد، حيث رصدت قناة «الوسط» (WTV)، جانبًا من الاستقبال الجماهيري الحافل لنجم الكرة الليبية.

- شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا

ووصل اللاعب إلى مطار معيتيقة، أمس السبت، وكان في استقباله عدد كبير من الجمهور الرياضي العاشق للرياضي الذي أبدع كلاعب في صفوف الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني، وكذلك في عالم الاحتراف سواء بصفوف الصفاقسي التونسي أو الهلال السعودي، وكذلك في الدوري التركي.

وقاد التائب المنتخب الليبي في كثير من المنافسات، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي بطولة؛ حيث كان أبرز إنجازاته تحقيق المركز الثالث بالدورة العربية العام 1998، والمركز الثاني في البطولة نفسها العام 2007، وجرى اختيار التائب ضمن أفضل 10 لاعبين في قارة أفريقيا العامين 2003 و2004، كما حصل على جائزة أفضل لاعب عربي العام 2004 من مجلة «سوبر» الإماراتية.

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