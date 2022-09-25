شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت وصل جماهير الأهلي طرابلس اللاعب الدولي طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا، بعد أكثر من عشرة أعوام قضاها خارج ليبيا، حيث العيش في تركيا.

ورصدت قناة «الوسط» (WTV)، جانبا من الاستقبال الجماهيري الحافل للنجم الليبية، الذي ترك علامة بارزة في الملاعب الليبية والعربية.

ووصل التائب مطار معيتيقة، أمس السبت، حيث كان في استقباله عدد كبير من الجمهور الرياضي العاشق للرياضي الذي أبدع كلاعب في صفوف الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني، وكذلك في عالم الاحتراف سواء بصفوف الصفاقسي التونسي أو النجم والهلال السعودي وكذلك في الدوري التركي.

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والتائب هو أحد أشهر لاعبي كرة القدم في ليبيا على مر العصور، وكانت البداية مع الأهلي طرابلس العام 1988 بقطاع الناشئين، قبل أن يتوجه للعب في أوروبا مع فريق بيرامار البرتغالي، الذي لعب في صفوفه فترة قصيرة، ثم عاد للدوريات العربية من بوابة الصفاقسي.

وقاد التائب المنتخب الليبي في كثير من المنافسات، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي بطولة؛ حيث كان أبرز إنجازاته تحقيق المركز الثالث بالدورة العربية العام 1998، والمركز الثاني في البطولة نفسها العام 2007، وجرى اختيار التائب ضمن أفضل 10 لاعبين في قارة أفريقيا العامين 2003 و2004، كما حصل على جائزة أفضل لاعب عربي العام 2004 من مجلة «سوبر» الإماراتية.

جانب من استقبال طارق التائب في نادي الأهلي طرابلس (قناة الوسط)