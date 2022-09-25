بيت المال ينتقد وزارة الرياضة بسبب غياب الدعم المالي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

انتقد رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» محمد بيت المال، عدم دعم وزارة الرياضة لاتحاد اللعبة، الذي يستعد لتنظيم البطولة العربية الأولى للعبة مطلع العام المقبل.

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وقال بيت المال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «رغم الرسائل والمخاطبات، تجاهلت وزارة الرياضة تقديم الدعم المالي لنا لتنظيم بطولة تعيد النشاط للرياضة الليبية، وتعيد البطولات العربية، بعد طول غياب».

وأضاف بيت المال «أن تايكوندو itf حديث في ليبيا، وهو غير wtf المنتشر، الذي يمارس منذ أكثر من أربعة عقود».

واختتم بيت المال حديثه قائلًا: «إن الوزارة تصرف أموالًا في أشياء أخرى غير مهمة للرياضة».