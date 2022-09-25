Atwasat

الأهلي طرابلس يمطر شباك الأمواج بثمانية أهداف وديا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 25 سبتمبر 2022, 03:16 مساء
الأهلي طرابلس يمطر شباك الأمواج بثمانية أهداف وديا
مباراة الأهلي طرابلس والأمواج. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

استضاف فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس على ملعبه فريق الأمواج الزرقاء، أمس السبت، في لقاء ودي جمعهما، وشهد فوز الأهلي طرابلس بنتيجة كبيرة وصلت إلى ثمانية أهداف نظيفة.

- التائب في ليبيا لأول مرة منذ 10 أعوام.. و«بوابة الوسط» تستعرض مشواره

سجل أيوب عياد الهدف الأول ومحمد الغنودي سجل الثاني والثالث ومحمد الطبال سجل الرابع والخامس وعلاء القجدار سجل السادس وأحمد القديري سجل السابع والثامن.

فريق الأهلي طرابلس يستعد لمباراة الكأس والتي ستجمعه مع فريق الصداقة بملعب شهداء بنينا في الأول من أكتوبر، وكذلك مشاركته الأفريقية في دوري الأبطال والتي سيلتقي خلالها في دور الـ32 مع فريق المريخ السوداني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون

القيب يرد على تقرير «المحاسبة» بشأن «الآيفون»: مزايا وفق القانون
«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو

«المدعي العسكري»: وزيرة العدل أصدرت أمرا بالإفراج الصحي عن منصور ضو
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوالشواشي: «الدراجات الليبية» تعقد ندوة مهمة لرفع التوصيات للجهات المختصة
أبوالشواشي: «الدراجات الليبية» تعقد ندوة مهمة لرفع التوصيات ...
الفرنسي مارتينز في مرمى نيران النقد الليبي.. عون وقنابة وقواس: لا يصلح
الفرنسي مارتينز في مرمى نيران النقد الليبي.. عون وقنابة وقواس: لا...
20 لاعبا فى بطولة مصراتة للشطرنج
20 لاعبا فى بطولة مصراتة للشطرنج
ليبيا تتوج ببرونزية العالم في الكرة الحديدية بإيطاليا
ليبيا تتوج ببرونزية العالم في الكرة الحديدية بإيطاليا
أبوسليم يمثل ليبيا في أفريقية «الووشو»
أبوسليم يمثل ليبيا في أفريقية «الووشو»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
الاتحاد يسقط بهدف أمام بطل بورندي في مستهل مشوار دوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
المزيد
الأهلي طرابلس يمطر شباك الأمواج بثمانية أهداف وديا
الأهلي طرابلس يمطر شباك الأمواج بثمانية أهداف وديا...
التائب في ليبيا لأول مرة منذ 10 أعوام.. و«بوابة الوسط» تستعرض مشواره
التائب في ليبيا لأول مرة منذ 10 أعوام.. و«بوابة الوسط» ......
6 فرق في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عاما
6 فرق في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عاما...
أبوسليم يمثل ليبيا في أفريقية «الووشو»
أبوسليم يمثل ليبيا في أفريقية «الووشو»...
ليبيا تتوج ببرونزية العالم في الكرة الحديدية بإيطاليا
ليبيا تتوج ببرونزية العالم في الكرة الحديدية بإيطاليا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط