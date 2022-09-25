الأهلي طرابلس يمطر شباك الأمواج بثمانية أهداف وديا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استضاف فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس على ملعبه فريق الأمواج الزرقاء، أمس السبت، في لقاء ودي جمعهما، وشهد فوز الأهلي طرابلس بنتيجة كبيرة وصلت إلى ثمانية أهداف نظيفة.

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سجل أيوب عياد الهدف الأول ومحمد الغنودي سجل الثاني والثالث ومحمد الطبال سجل الرابع والخامس وعلاء القجدار سجل السادس وأحمد القديري سجل السابع والثامن.

فريق الأهلي طرابلس يستعد لمباراة الكأس والتي ستجمعه مع فريق الصداقة بملعب شهداء بنينا في الأول من أكتوبر، وكذلك مشاركته الأفريقية في دوري الأبطال والتي سيلتقي خلالها في دور الـ32 مع فريق المريخ السوداني.