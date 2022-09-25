أبوسليم يمثل ليبيا في أفريقية «الووشو»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصلت أمس السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة بعثة نادي أبوسليم ممثل ليبيا في بطولة الأندية الأفريقية السادسة للووشو (كونغ فو)، والتي أقيمت أمس وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.

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الوفد برئاسة فرج أبوعجيلة سويسي ويضم عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي للووشو محمد حريبة والمدرب مجدي الشتيوي واللاعبين: محمد المبروك أحمد في أسلوب الساندا وزن 75 كلغ، وأحمد القذافي أسلوب الساندا وزن 70 كلغ ووعد سلام خليفة في أسلوب الساندا وزن 65 كلغ، ورتاج الطاهر في أسلوب الساندا وزن 60 كلغ.