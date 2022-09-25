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20 لاعبا فى بطولة مصراتة للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 25 سبتمبر 2022, 12:42 مساء
20 لاعبا فى بطولة مصراتة للشطرنج
منافسات شطرنج. (فيسبوك)
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انطلقت، أمس السبت، بطولة مصراتة للشطرنج تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية بمشاركة 20 لاعبًا، وجاءت نتائج الجولة الأولى لتشهد فوز المعتصم بادي دون تصنيف على علي الشعافي تصنيف 1985.

وفاز عبدالكريم الأصيفر تصنيف 1850 على وسام التركي دون تصنيف، كما فاز المنذر البكوش تصنيف 1777 على سيف الصادي دون تصنيف، كما فاز مصطفى القليب دون تصنيف على خالد جعفر تصنيف 1776، وفوز نوري المحيشي تصنيف 1751 على وسام غليو دون تصنيف.

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وفاز طه المكاس تصنيف 1719 على محمد حمودة دون تصنيف، وفوز حسام غليو على تصنيف 1718 على جمال عيسى دون تصنيف، وفوز محمد حميده تصنيف 1668 على محمد جعاكة دون تصنيف، وفوز سفيان التريكي تصنيف 1576 على عبدالرحمن السنوسي دون تصنيف، وفوز محمد طقوق دون تصنيف على ساجي البرق تصنيف 1514.

مباريات الجولة الثانية  
الطاولة 1.. عبدالكريم الأصيفر يلتقي سفيان التركي.
الطاولة 2.. محمد احميدة يتبارى منذر البكوش.
الطاولة 3.. المعتصم بادي مع نوري المحيشي.
الطاولة 4.. طه المكاس يتبارى مصطفى القليب.
الطاولة 5.. حسام غليو يلتقي محمد طقوق.
الطاولة 6.. وسام غليو مع علي الشعافي.
الطاولة 7.. خالد جعفر يتبارى محمد حمودة.
الطاولة 8.. ساجي البرق مع جمال عيسى.
الطاولة 9.. عبدالرحمن السنوسي يلتقي وسام البركي.
الطاولة 10.. سيف الصادي يتبارى محمد جعاكة.

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