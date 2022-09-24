الفرنسي مارتينز في مرمى نيران النقد الليبي.. عون وقنابة وقواس: لا يصلح

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

انتقدت عدة شخصيات رياضية أداء الفرنسي كورنتان مارتينز،مدرب المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، بعد مباراة أوغندا في افتتاح الدورة الدولية الودية في بنغازي، التي انتهت بالتعادل السلبي، واعتبرت التعاقد معه خطأ كبيرً، وذلك في منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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الحارس السابق ووكيل اللاعبين صالح عون، كتب يقول: «مدرب غير قادر على التقديم والمساعده، لن يتطور أداء المنتخب».

أما الصحفي الرياضي عادل قنابة، فطالب بفسخ العقد، وقدم اقتراحًا بتكليف طاقم وطني مكون من المدرب عبدالحفيظ أربيش ورضا عطية، مع إيجاد تناغم بينهما أفضل من المدرب الفرنسى.

الصحفي ومقدم البرامج الرياضية أنيس قواس، قال: «القصة أن مشكلتنا أكبر من هذا المدرب، والحل في إزاحة اتحاد الكرة الحالي عن المشهد».