أبوالشواشي: «الدراجات الليبية» تعقد ندوة مهمة لرفع التوصيات للجهات المختصة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن عضو جمعية الدراجات الليبية عادل أبوالشواشي، إقامة ندوة رياضية بنهاية شهر سبتمبر الجاري حول واقع لعبة الدراجات وكيفية تطويرها، وذلك بحضور أسرة اللعبة ورؤساء الأندية التي لديها اهتمام بالدراجات والإعلاميين.

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وقال أبوالشواشي، في تصريحات عبر قناة «الوسط»: «سيتم رفع توصيات هذه الندوة للجهات المختصة التي سيتم فيها وضع محاور مهمة عن اللعبة، منها كيفية نشر وترسيخ ركوب الدراجات وحث الأندية على الاهتمام بها وواقعها الحالي».

وأضاف: «إن جمعية الدراجات الهوائية ستعلن عدة برامج بعد نشاطها الذي توقف بسبب جائحة كوورنا».

يذكر أن لعبة الدراجات لها تاريخ كبير في ليبيا، وتمارس منذ عقود طويلة.

الدراجات الليبية. (فيسبوك)