الشحومي: كأس ليبيا دون حضور الجماهير

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تقام في الأول من أكتوبر المقبل منافسات بطولة كأس ليبيا للدور السادس عشر بإقامة سبع مباريات في يوم واحد عبر ستة ملاعب.

وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالله الشحومي عبر برنامج «ريمونتادا» بقناة «المسار»: «إن مباريات الكأس لن تشهد حضور الجمهور، رغم أن وزارة الداخلية أعطت الموافقة النهائية لدخول الجماهير إلى الملاعب، إلا أن الأمر سيصعب تنفيذه في الكأس».

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وأضاف «رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني فضَّل التريث في مسألة إعطاء الموافقة إلى حين وضع ضوابط وإصدار اللائحة المنظمة للدوري الممتاز والتواصل مع الأندية والجمعيات العمومية لوضع ضوابط دخول الجمهور الرياضي إلى ملاعب الدوري الليبي».