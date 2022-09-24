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الهلال يبرم ثلاث صفقات جديدة ويجدد عقود المحليين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 24 سبتمبر 2022, 03:46 مساء
الهلال يبرم ثلاث صفقات جديدة ويجدد عقود المحليين
صفقات الهلال قبل الموسم الجديد. (فيسبوك)
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أبرمت إدارة نادي الهلال ثلاث صفقات جديدة من بينهم المحترفان الجديدن المالي عبدالرحمن تراوري والتونسي طلال مغربي، كما جددت الإدارة عقد المحترف المالي أداما بالو.

وكانت إدارة الهلال تعاقدت مع المحترف الموريتاني المهاجم أحمد سالم، وآخر تعاقدات النادي كانت مع المهاجم الدولي المهاجم أكرم الزوي.

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وأبرمت إدارة الهلال عقودًا مع عدد من اللاعبين المحليين وجددت عقود البعض منهم وهم: لاعب الارتكاز أحمد اخزام وإبراهيم المصراتي والمدافع محمد جنان والمدافع الدولي أحمد شلبي.

شمل التجديد لعبدالله العبد والجناح طه بورواق وقلب الدفاع خالد العريبي والظهير الأيسر جمعة العبار والمهاجم عمر لقليب والمعتصم التائب وأبوبكر بوعقيلة والظهير الأيمن بشير الكرامي.

صفقات الهلال قبل الموسم الجديد. (فيسبوك)
صفقات الهلال قبل الموسم الجديد. (فيسبوك)
صفقات الهلال قبل الموسم الجديد. (فيسبوك)
صفقات الهلال قبل الموسم الجديد. (فيسبوك)
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