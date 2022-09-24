الاتحاد المصراتي يفقد نتيجة مباراته الودية الثالثة أمام اتحاد تطاوين التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فقد فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد المصراتي نتيجة مباراته الودية الثالثة بهدفين لهدف أمام فريق اتحاد تطاوين التونسي.

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سجل هدف فريق الاتحاد المصراتي في الشوط الأول المحترف المالي سي دي بي، وكان فريق الاتحاد المصراتي تعادل في مباراته الودية الأولى مع فريق الاتحاد الرياضي بن قردان بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

وتعادل الاتحاد المصراتي سلبيًا في مباراته الثانية مع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي التونسي دون أهداف.

يُشار إلى أن فريق الاتحاد المصراتي يقيم حاليًا معسكرًا خارجيًا بتونس يستمر لمدة عشرة أيام استعدادًا لكأس ليبيا والدوري الممتاز.

فريق الاتحاد المصراتي. (فيسبوك)