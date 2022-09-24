بعثة رفع الأثقال الليبية تغادر إلى المغرب للمشاركة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت، أمس الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الليبي لرفع الأثقال للمشاركة في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين والتي انطلقت بمدينة الدار البيضاء المغربية الجمعة، وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

اكتملت استعدادات منتخبي الشباب والناشئين للمشاركة في بطولة أفريقيا، وشملت بعثة المنتخب الليبي 24 فردًا ما بين إدريين ومدربين ورياضيين، بحسب الصفحة الرسمية لاتحاد رفع الأثقال عبر «فيسبوك».

أعضاء البعثة الليبية

تضم البعثة: رئيس الوفد سعيد محمد بوبكر وإداري عام البعثة مصطفى أحشاد، وإداريي المنتخبات أسامة قناو وأبوبكر الدوكالي ومدرب فئة الناشئين جمال القنطري ومدرب فئة الشباب محمد بن سعيد والدكتور هشام بريكاو طبيب البعثة والحكمان الصافي أحميده ويونس الحمادي.

أما قائمة الرياضييون فضمت: هشام أبوبكر وعبدالسلام أسامة وعبدالمالك أبوبكر وكمال شلابي ومقدام صلاح ومحمد مسيمير ومحمد شلابي ومحمد الشارف ومحمد غلام ومنيب العزيبي ونصر الدين المالكي وشاهين رمضان ويوسف أبوليفة ويوسف زاوية وزكريا شلابي.

وكان منتخب الناشئين والشباب خاضا معسكرًا داخليًا استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وقد جرت الإثنين الاختبارات الأخيرة استعدادا لهذه المشاركة.

منافسات رفع الأثقال الليبية. (فيسبوك)